Taib KADIRI

Plus de 15 ans d'expérience dans la supply chain et la mise en place de différents projets.



Expérience :

ST micro (semi-conducteurs): planning et prod (mise en place du service)

Kraft (alimentaire) : planning, appros, stocks, transit (mise en place du service)

Emerson(fibre optique) : logistique et achats (mise en place du département)

Lear (cablage auto) : gestion de projets (transfert et démarrage de lignes de cablâge)

Altadis (tabac & distribution) : gestion de projets (création et démarrage de filiales transport et distribution)

Oncf (transport ferroviaire) : gestion de projets (développement de l'offre logistique conteneurs)

Cimat (Ciment) : logistique clients



Compétences :

domaines de la supply chain, stratégie, gestion de projets, RH, qualité



Mes compétences :

Supply chain

Transport

Logistique

Sécurité

Qualité