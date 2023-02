Taieb KHARRAZ

Ingénieur Polytechnique GRENOBLE et Sup'co PARIS:

18 ans d’expérience dans l’industrie et la distribution des produits de grande consommation FMCG

- Management d’équipes pluridisciplinaires (Marketing, Finances, Commercial, Industriel, RH) pluriculturelles en milieu industriel et commercial

- Conduite de plans de progrès continu – réduction des coûts – externalisation

- Gestions de projets : investissements 3-50M€ - organisation - croissance externe

- Expérience internationale: Algérie, Libye et Sénégal