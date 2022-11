Taisa SCHLATTER

Dynamique et toujours à l’écoute des nouvelles tendances;

Grande capacité d’initiative, négociation, et de persuasion;

Fort sens rédactionnel, relationnel et créatif.

Attention aux détails, logique et talent naturel pour améliorer les choses - capacité de comprendre des procedures et leurs lacunes



Autodidacte - aka ninja

Bonne humeur - ce côté brésilien d'être toujours positif et à l'écoute.



À la fois dans la planification stratégique, le journalisme, le secrétariat et la robotique, mon parcours professionnel atypique se justifie par mes voyages à la recherche des expériences et opportunités enrichissantes.



3 langues parlées/écrites couramment : Portugais, Anglais, Français

2 langues comprises à l'oral comme à l'écrit : Italien, Espagnol

1 langue en développement: Allemand (B1)





Spécialités

Planification stratégique, veille, benchmarking, business développement, gestion des partenariats, recherche, rédaction, négotiation, fournisseuse de solutions cognitives.



Mes compétences :

Recherche

Planification stratégique

Marketing stratégique

Gestion administrative

Relations humaines

Relations clients

Relations Presse

Créativité

Relations Publiques

SAP ERP

Robotique