Takoua BOUBAKER (BOUSSOFFARA)

EXPÉRIENCES



01/2016 -07/2019:Comptable en cabinet

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ELARBI BOUAGILA





FORMATION



2017: Bac+5 MASTER DE RECHERCHE EN SCIENCES COMPTABLES niveau I (7) (ENIC- NARIC )

2013 : Bac+3, Bac+4 (Licence, Maitrise ou équivalents) -

Licence Fondamentale en Comptabilité niveau II (6) (ENIC- NARIC)





COMPÉTENCES



Contrôle et Saisir les factures (Avancé)

Réaliser un bilan comptable (Avancé)

Elaboration des états financiers (Avancé)

Établir des déclarations fiscales et sociales (Avancé)

Établir un état de rapprochement bancaire (Avancé)

Comptabilité tiers (Avancé)

Saisir des éléments de paie (Avancé)

Établir un bulletin de paie (Avancé)

Suivre des notes de frais (Avancé)

Gestion comptable (Avancé)

Logiciels comptables (Avancé)

Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable (Avancé)

Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables (Avancé)