Coach Talal, accompagne ses fans et abonnés dans l'atteinte de leurs objectifs.

Trouver des solutions à tout les problèmes et répondre à toutes questions.



Né en 1984 à Kénitra (Maroc), études supérieurs en Allemagne et France.

- Formateur vente.

- Responsable Marketing et communication.

- Coach en développement personnel.

Coach Talal vous aide à prendre le contrôle et améliorer la qualité de la vie.



Cette initiative fait partie d'une démarche bénévole visant à fournir de la nourriture, des vêtements et d'autres moyens de subsistance aux personnes dans le besoin.



Merci de l’investissement que vous faites en suivant Coach Talal.

En décidant d'améliorer votre vie vous contribuer en même temps au mieux être d'autres personnes.



Talal EL Qoraichi



Contact :

- Facebook : https://www.facebook.com/talalcoaching/

- Instagram : www.instagram.com/coach.talal

- Email : talal.elqoraichi@gmail.com



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Gestion de la formation

Coach de Vie

Coaching individuel

Coaching sportif

Coaching Commercial

Coaching professionnel

Vente en ligne

Vente B2B

Techniques de vente

Animation de formations

Français Langue Etrangère

Formation commerciale

Vente à distance