Tamara DJORDJEVIC

Passionnée par les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, j'ai effectué un Master 2 en droit de l'énergie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où j'ai acquis l'ensemble des connaissances juridiques et techniques en matière énergétique. Cette opportunité m'a conduit à intégrer une agence d'ingénierie locale de l'énergie et du climat pendant 3 ans afin d'accompagner les acteurs publics et privés dans la transition énergétique.



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai consolidé mes aptitudes techniques en matière de suivi et de coordination de projet puisque j'ai été amenée à élaborer plusieurs études en coordination avec les partenaires locaux et l'ADEME (planification énergétique, plan climat-air-énergie territorial, étude de préfiguration énergies renouvelables...). Mes missions m'ont également conduit à assister les maîtres d'ouvrage dans l'analyse technico-économique des projets dont le photovoltaïque, la géothermie et le bois-énergie en cohérence avec les besoins du site.