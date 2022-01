Tamara VEYRIÉ

Diplômée dune école de commerce et forte dune expérience plurielle acquise dans les secteurs de limmobilier, du commerce, des transports et du numérique, jai pu développer de solides compétences en matière de commercialisation de produits immobiliers, de stratégie marketing, de gestion commerciale et de management déquipe.

Les valeurs qui sont miennes ont façonné ma personnalité, particulièrement concernée par les enjeux environnementaux et économiques qui conditionnent nos choix daujourdhui et de demain. Cest pourquoi je souhaite intégrer votre société, dont les ambitions sont en parfaite adéquation avec mes convictions humaines comme professionnelles.

Pugnace, réactive et organisée, je mapplique à atteindre les objectifs fixés, mon sens de la négociation et de la diplomatie étant des atouts que je mefforce dutiliser avec pragmatisme. Je suis convaincue que vous saurez moffrir des responsabilités épanouissantes et de réelles perspectives dévolution.