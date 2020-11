Tambours Du MONDE

TEAMBUILDING PERCUSSIONS EN ENTREPRISE



Cet atelier est interactif et le langage du rythme sera un véritable outil de communication. Imaginez un orchestre de percussion synchronisé sur le même tempo et joué par vos équipes!



Chacun des collaborateurs se verra remettre un instrument et sous la direction de nos coachs, les participants développeront leur capacité d'écoute, de concentration tout en partageant une énergie commune.



Le teambuilding percussion développe la communication non verbale et permet de rompre les barrières. Elle renforce les liens d'un groupe, dynamise la cohésion d'équipe et redonne de la confiance aux participants dans une ambiance conviviale.



Votre séminaire aura un caractère d'exception et les acteurs partageront un moment inoubliable.​



- Partout en France

- Intérieur/éxterieur

- De 10 à 500 participants

- Durée 30mn à 2h00



Mes compétences :

20 d'expérience dans l'animation

Coaching d'équipe

Percussionniste