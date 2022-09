Tanguy DELIGNOUX

Ancien naviguant et officier de la marine marchande,en tant que marin pêcheur à la pêche hauturière sur les chalutiers 24 et 33 mètres comme chef mécanicien 750 kw et capitaine de navire .

Après 20 ans de pêche, je décide de tout arrêter pour une meilleur vie de famille ,avec mon expérience acquise en mer , responsabilité ,autonomie , sens du relationnel et sérieux .

Je n ai pas mit longtemps à trouver du travail à terre en tant qu'agent de maintenance puis technicien et finir responsable de maintenance .

J ' adore les challenges et surtout l'évolution de se surpasser ,alors je décide de me mettre a mon compte mais avec un réseau car tout seul le temps de mettre en place les partenariats , l administratif et tout ce qui va avec ...on gagne du temps

Le réseau sos-bricolage a su me convaincre que j avais le profils du couteau suisse pour des petits travaux chez les particuliers ,entreprises et commerces

Pour les agences immobilières,syndic copropriété,industrie,magasin,hôtel,chambre dhôtes,services,assurance,notaire,etc...