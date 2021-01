Tanguy HOUTART

Étudiant ingénieur en double diplôme en école de commerce, je suis actuellement en dernière année de cursus à Politechnika Lodzka en Pologne.



Rigoureux, dynamique et motivé, je suis à la recherche d'un stage de fin détudes de 6 mois à partir de Mars, en France ou à létranger, dans les domaines de laudit financier, du conseil en stratégie ou en interne dans le développement stratégique et commercial. Ce stage me permettrait de montrer ma valeur, mettre à profit mes connaissances et acquérir de nouvelles expériences et compétences.