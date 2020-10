Tanguy PLITT

Mes 7 ans d'expérience au sein de la grande distribution m'ont permis d'acquérir des compétences en management, en gestion de projets et en conduite du changement.

Au sein du drive, j'ai pu gérer une équipe de 10 personnes pour 110 commandes par jour.

J'y ai apporté des améliorations avec un budget réduit.

J'ai participé à la formation dans plusieurs services (nouveaux collaborateurs / outils / process).

J'ai eu l'occasion de mieux appréhender l'aspect social de l'entreprise via le CE, la marque employeur et la politique RSE. J'ai aussi une appétence pour le SIRH depuis l'utilisation d'un portail RH.

En immobilier, j'ai effectué de la veille juridique et développé des compétences en négociation et en relations interpersonnelles.

J'aime également travailler sur le développement personnel et professionnel.



Titulaire d'un titre professionnel Assistant(e) Ressources Humaines, j'ai été formé à l'administration du personnel, à la paie, à la formation et au recrutement, notamment lors de mon poste de chargé de recrutement au sein d'Adecco. J'envisage aujourd'hui de poursuivre ce cursus via un bachelor en contrat d'apprentissage.