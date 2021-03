Tania TANIA THALER (THALER)

Le design nest pas uniquement un choix de carrière, cest un état desprit auquel jadhère.

Être constamment à la recherche du parfait équilibre et de lharmonie maide à affûter mon esprit créatif que je mets volontiers au profit de projets avec mes collaborateurs.

Passionnée et motivée par mon travail, mon parcours professionnel atteste de mes solides compétences. Entre autres, jai participé à lélaboration de la stratégie créative, au développement des nouvelles formes de communication print et numérique, à lencadrement déquipes créatives, au suivi des projets, ainsi quà relation client.