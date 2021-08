Tania WEISS

Groupe Mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits financiers et d'assurances couvrant vos besoins en matière de :



* Assurance vie

* Epargne

* Retraite

* Prévoyance

* Placements financiers



Les Associations Mutuelles Le Conservateur sont nées en 1844, en se donnant pour vocation de regrouper des personnes ayant la même volonté d'épargner. Dans le plus pur esprit mutualiste, les fruits de la gestion sont intégralement répartis entre tous ses membres.



Le Conservateur a ensuite complété son offre en créant en 1976 les Assurances Mutuelles Le Conservateur, société d'assurance vie à forme mutuelle.



En 1988, avec la création d'un établissement financier régi par la loi bancaire, Le Conservateur s'est donné les moyens d'un développement important pour la diffusion de ses produits financiers.



Responsable du développement dans le Bas-Rhin, je vous invite à me contacter pour tous renseignements à ce sujet soit par mail (tweiss(at)conservateur.net) soit par téléphone (06.07.14.23.10).





Mes compétences :

Assurance Vie

Tontine financière

Gestion de patrimoine

Épargne retraite