Tanneguy DE CADOUDAL

Après plusieurs expériences dans des entreprises de plus de 300 personnes dans les secteurs de la pub, du web et de l'industrie j'ai rejoint la startup Simply-move en tant que DSI.

Au croisement du digital, de la data et du service client Simply-move propose un service innovant et plein de promesses. Un défi passionnant !



Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de solides compétences en management ainsi que dans le domaine de la gestion et de l'animation de projet.

Grâce à la diversité des secteurs d'activité côtoyés, j'ai cultivé une forte capacité d'adaptation tant au niveau management que technique.



J'aime mettre en valeur les compétences et coordonner le travail des équipes. Je prends un soin tout particulier à les responsabiliser, les motiver et les accompagner pour obtenir le meilleur de chacun dans un esprit de cohésion.



Toutes ces expériences ont été l’opportunité d'encadrer des équipes sur des projets stratégiques avec des contraintes et des objectifs qualitatifs et budgétaires forts.



Mes compétences :

Chef de projet web

PHP

Gestion de projet web

Offshoring

Web

Gestion de projet informatique

Internet

Direction des systèmes d'information

Management