Taoufik AZHARI

Ayant une expérience de 4 ans au sein d’ATLAS ON LINE , centre d’appel de la compagnie Royal Air Maroc (de 2012 à présent), durant ces 4 ans ma mission consistait à assister les agents dans la saisie des réservations de voyages via le logiciel Amadeus. Cette expérience est riche en enseignement puisqu'elle m'a permis de développer ma technicité et ma rigueur.



De nature accueillante et chaleureuse, je possède un excellent relationnel et un très bon sens du service ; autant de qualités qui représente un atout certain. Maîtrisant l'outil informatique et possédant un bon niveau d'anglais parlé, lu et écrit.



Mes compétences :

Amadeus

Microsoft Outlook

Sales Force

Loyalty Schemes

Opening/Closing Accounts

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Front Office

Adobe Photoshop