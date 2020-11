Tarek SLIM

Je travaille actuellement au sein de la Société Italo-Tunisienne d’Exploitation de Pétrole (SITEP) à la base d’EL Borma dans la division exploration et production comme technicien de production. Je participe à l'optimisation de la production et la résolution de leurs problèmes. Je suis amené à assurer le suivi de la productivité des puits et toutes les missions de well-testing. Mes principales taches quotidiennes consistent à superviser le fonctionnement des installations et des équipements industriels, toutes autres opérations diverses liées à la production des hydrocarbures en surface jusqu'au stockage final et les travaux d'entretien de réseau en toute sécurité et assurer la coordination entre le service maintenance et production. Je supervise aussi les tests de puits avec un MPFM (compteur multiphasique) et un système d'acquisition des paramètres de surface et assure l’analyse de tous ses paramètres pour mettre en évidence les problèmes de production des puits testés.



Je suis également très intéressé par une expérience terrain afin de compléter ma vision de l'aspect support aux opérations.



