Tarik AIT BENHAMOU

Je suis spécialisé dans la conception, le dimensionnement et le calcul mécanique. Doté d’un très bon relationnel, j’apprécie tout particulièrement le travail en équipe. Je compte sur mes compétences techniques, ma force de proposition et mes bonnes facultés d’adaptation pour remplir mes missions.



Mes compétences :

Civil Engineering

Assembly Plants

FMECA

Grinding Machines

Management Management

Mechanical Engineering

3D

C++

CATIA

Python Programming

Finite Element Analysis

Solidworks

Abaqus Unified FEA

ANSYS

Matlab

Microsoft Excel