Tarik BENLALI

Ex-officier supérieur des Forces Armées Royales, jai pu acquérir une

expérience de travail pertinente dans des domaines aussi bien techniques

que managériaux. En effet, mon parcours professionnel qui dépasse les 15

ans, m'a permis de m'impliquer dans plusieurs activités administratives et

techniques. De même, de par les fonctions que jai occupé en tant quofficier

responsable dans des domaines de logistique, j'ai pu maitriser les principales

fonctions de la supply chain ainsi que les processus métiers y afférent. Mon

expérience professionnelle assez riche et diversifié ma permis également de

bien développer le sens du management et davoir laptitude de fédérer les

personnels subordonnés.