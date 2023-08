Tarik CHERKAOUI (TARIK CHERKAOUI)

Après avoir été consultant pour lESSEC, HEC Paris, des ESN et chef de projet pour des organismes de formation, j'ai décidé d'intervenir en entreprises en me focalisant sur leurs "compétences" que ce soit dans le cadre de programmes de "transformation" ou dans le cadre d'actions "sur-mesure".



Par ailleurs, je suis également auteur d'un livre et blogueur : http://prome-t.com/ ). Je partage et propose des idées autour du management de projet et de la conduite du changement.



Voici quelques exemples d'accompagnement (multisectoriels) :

1/ Formation : Gestion de projet, Préparation à la certification PMP® (instructeur accrédité par le PMI®) ;

2/ Conseil : PMO (Project Management Office) et Change Management (ADKAR®) ;

3/ Coaching Agile : Release Train Engineer (SPC®) ;

4/ Actions sur-mesure : accompagnements individuels ou collectifs (management, communication, négociation, soft skills).