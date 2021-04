Tariq JIHAD

Sécurité IT & N:



Certifier ISO 27001 Lead Auditor.

Certifier ISO 27005 Risk Manager

Certifier EBIOS avancé.

-Gestion de risque avec la méthode EBIOS.

-Mise en place du processus de gestion de vulnerability.

-Veille sur les vulnérabilités IT&N.

-Mise en place et gestion des indicateurs (KPI) sur les accès logiques, audits et incidents

sécurités.

-Chef de projet de déploiement de la solution IBM Security QRadar SIEM au Méditel.

-Veiller à la mise en oeuvre et le maintien des politiques et dispositifs de la sécurité de

l’information conformément aux normes et bonnes pratiques.

-Responsable de l'application de la politique de sécurité de l'entreprise.

-Audits Sécurité SI et Réseaux sur les plateformes critique de Méditel.

-Assurer le déploiement de la politique des accès logiques.

-Administration de système Data Loss Prévention de Symantec (DLP).

-Administration de la plate-forme Loglogic-TIBCO SIEM & IBM QRadar.

-Collecte et analyse des incidents de sécurité remontés par les plates-formes Techniques ou par des utilisateurs SI et Réseaux.

-Établir des tableaux de bord pour le Reporting sécurité systèmes d'information & Réseaux

-Suivre, analyser et proposer des plans d'action pour maîtriser les risques liés aux incidents de

sécurité IT&N.



Autres:

Système Engagement (SYSEN)

Application contentieux LIGIS CTX

Administration et déploiement du progiciel ANADEFI de OR System.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité informatique