Début de carrière à La Banque Postale à Paris en 1986 en tant que gestionnaire de portefeuille de SICAV puis d'actions. Prise d'ordres de Bourse par téléphone

En 2001, arrivée au Centre Financier d'Orléans, gestionnaire de compte courants, analyse et suivi clientèle bancaire en matière de risque, animation de réunions d'infos, traitement réclamations sensibles, accueil téléphonique clients et propositions de services, soutien technique collègues (tutorat)

En 2010, j''intègre le Centre National du Crédit de La Banque Postale lors de la mise en place du service d'instruction des Eco Prêts à Taux Zéro.

De 2013 à 2015, je manage une équipe de 16 personnes au sein de ce même service de prêts (Eco Prêts à Taux Zéro et Micro Crédit Personnel.

Depuis avril 2016, je suis expert métiers crédit.