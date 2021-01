Tatiana CORRE

Commerciale affirmée avec une forte culture du résultat, mon domaine dexpertise est le secteur public.



Mes compétences commerciales sarticulent en plusieurs axes:

- La formation marchés publics

- La fidélisation et développement de portefeuille client

- La prospection proactive dans des secteurs concurrentiels

- La réalisation des objectifs en autonomie et dans le respect des process de lentreprise

- La veille concurrentielle tarifaire et technologique

- Le savoir faire au service du client afin dobtenir la satisfaction de mes interlocuteurs.

- Le sens de léquipe



Dynamique et créative, je suis à lécoute pour échanger sur vos ambitions et contribuer à la réussite de vos projets.



Mes compétences :

Formation

Négociation commerciale

Management

Dynamisme

Autonomie

Vente

Gestion de la relation client

Service client

Rigueur

Logiciel CRM