Tatiana MASHKOVA

Fraîchement diplômée en Master "Numérique et ingénierie pédagogique".

J'ai de l'expérience dans les TICE, dans l'e-learning, dans la gestion des plateformes d'apprentissage type LMS (Moodle) ainsi que dans les serious games. Je suis également professeure de français langue étrangère (FLE).

Je suis disponible immédiatement et très motivée à m'investir dans l'accompagnement et la création de vos projets pédagogiques et numériques.