Tatjana EFREMOVA ZAREVSKI

Architecte, avec quinze ans d'expérience professionnelle exerçant à titre salariée et cinq ans à titre individuel, j’ai conduit plusieurs projets dès la faisabilité jusqu’à le suivi de chantier et la livraison du bâtiment. Aujourd’hui je mets l’accent sur la conception centré utilisateur, soucieuse du bien-être et de l’environnement.



Mes compétences :

Autocad

Adobe Photoshop, Ilustrator

Accompagnement collectif

Co-création de lieux de VIE