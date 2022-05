Tatjana MARKOVA

Actuellement, en poste de chef de projet MOA Géomarketing et Risque au sein d'une banque, j'ai acquis une vraie expérience dans la gestion et conduite des projets longs, opérationnels avec un impact important dans le SI : construction d'un Datamart risque, automatisation des scores pas la construction des moteurs de notation et l'intégration d'un outil de géomarketing en construisant un SIG.



Ce poste m'a permis de coordonner des équipes de 5 personnes ainsi que de nombreux acteurs transverses, d'apprendre à gérer un projet réglementaire hautement exigent en qualité ainsi que d'améliorer la communication sur des sujets difficiles.



Aujourd'hui je souhaiterais de revenir dans le domaines des études statistiques afin d'appliquer tous mes acquis de gestion du projet dans ce domaine.



Mes compétences :

Base de donnée

Economie

Microsoft SQL

Modélisation

SAS

SPAD

Statistiques