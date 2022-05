Tatou CISSOKO

“Dynamique, réactive, rigoureuse, voilà ce que mes collaborateurs disent de moi... J’ajouterais avoir un très bon relationnel et une oreille attentive.

Indispensable pour moi ? Le sport qui me permet d’entretenir l’équilibre entre ma vie et mon tempérament.”



Actuellement, je recherche un contrat de professionnalisation pour donner une réelle valeur ajoutée à ma formation de Chef de projet multimédia.

En effet, mes expériences professionnelles sont variées et complémentaires. Elles ont enrichi mon parcours et l’ont orienté vers la gestion de projets digitaux.



Exercer en tant que Business Developper au sein d’une société spécialisée dans le marketing digital et la data m’a permis d’exprimer toute ma fibre commerciale sur mon terrain de prédilection qu’est le digital.

Rejoindre les équipes de Managéo fut un choix stratégique qui m’a permis de renforcer ma polyvalence mais fut aussi décisif quant à mon orientation professionnelle.



Mon objectif : Accomplir cette formation et en valider le diplôme enregistré au RNCP, de niveau II. (Diplôme remis par ECAD consultants – IESA multimédia).

Mon Graal : un contrat pro dans une agence de communication digitale ou au service marketing digital chez l’annonceur.

Ma mission : vous convaincre et transformer nos futurs échanges en une future collaboration !



Mes compétences :

Marketing

Customer Relationship Management

Community Management

Stratégie commerciale

Gestion commerciale

Commerce B2B

Négociation commerciale

Communication

Communication événementielle

Développement commercial

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Gestion de projet