Tatyana RASAN

Je suis une jeune diplômée qui cherche une opportunité pour apprendre sur le terrain . diplômée d'une licence sociologie et d'anthropologie

. ainsi qu'une première année de licence en espagnol . je maîtrise les langues et a la recherche de nouveautés pour pouvoir m'enrichir d’expériences peu importe elles sont toutes bonnes à prendre

mon parcours est très diversifiée et atypique

je voudrai développer mon réseau



Mes compétences :

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Internet

Marketing

Gestion des ressources humaines

Communication

Langues

Human Resources , langues anglais et espagngol , h

Histoire de l'art

Droit commercial

Economie d'Entreprise