Taufik BENDIF

Je possède une expérience confirmée dans la conduite et l’animation de projets sociaux.



Expérience dans le secteur l’éducation populaire et particulièrement l’accompagnement de l’enfant et de sa famille, l’accueil d’enfants, de jeunes en situation de handicap dans les structures de proximité.



Chef de projet politique de la ville (CUCS/ANRU) pendant 7 ans.



Mes capacités organisationnelles, la gestion des ressources humaines et financières font partie des moyens que je peux mettre au service d'une structure, d'une collectivité.







Mes compétences :

Analyse et gestion financière

Developpement associatif

Développement social

développement social et urbain

Domaine public

Droit

Droit du travail

Gestion Financière

Management

management des equipes

Méthodologie

Resources Humaines

Stratégie