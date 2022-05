Après une activité professionnelle intense dans le secteur du tourisme et maritime, en août 1998 j'ai pris 4 années sabbatique (de 1998 à 2002) à Fakarava (un atoll de l'Archipel des Tuamotu) pour un retour au source.... et apprécier les vraies valeurs de la vie....

En 2002, retour à la vie trépidante de Papeete-TAHITI, 2 années en tant que formateur, puis 2 années à l'APF, et depuis 2007 dans le secteur de l'immobilier jusqu'à ce jour...



Mes compétences :

Agent Immobilier