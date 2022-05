Taveau MORGAN

Titulaire d'une maitrise en géographie et aménagement du territoire, j'ai intégré le groupe Pangéo Conseil en 2004.

Nous sommes un cabinet de Géomètres, où je suis l'interlocuteur privilégié de certains clients et principalement les grands comptes nationaux (enseignes de restauration, hôtellerie, pétroliers, grande distribution...).

J'assure un suivi globale de chaque dossier, de la prise de contact à la livraison.

Membre depuis 1 an du Club Enseigne & Innovation en tant que membre associé

http://www.pangeo-conseil.com/



Mes compétences :

Dessinateur

Autocad

Relation client

Topographie