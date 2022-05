Ex directeur des services de moyens généraux de la Banque Populaire Centre Atlantique, spécialisé en gestion de l'immobilier, sécurité des personnes et des biens, transport de fonds, gestion budgétaire et achats.

A ce jour retraité du secteur bancaire, je propose mes services au travers d'une auto-entreprise sur le secteur du Limousin principalement en assistance au Maître d'ouvrage dans la définition, la conception et la réalisation de travaux immobiliers.