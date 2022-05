Tavidian ERIC

Créée en 2006, le Groupe Diademys s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du monde des infrastructures informatiques, ainsi que du développement applicatif, reposant sur les technologies avancées du web 2.0 sur le marché du cloud computing.



Diademys a su, ces 7 dernières années s’entourer de nouvelles expertises notamment grâce aux rapprochements avec l’Agence Aristote (web agency et développement applicatif), Novulys (expert en gestion de patrimoine de données, CRM, certifié silver Microsoft) et plus récemment Circum (Sharepoint/Nintex) suite au rachat de Sysdis en décembre 2013.



Des infrastructures « next generation »



Diademys c’est aussi trois datacenters de nouvelle génération situés à Aubervilliers, Courbevoie et Zurich, qui contribuent à répondre aux contraintes fortes de continuité et de disponibilité des Infrastructures IT, mettant ainsi à disposition des entreprises des applications ou des infrastructures sans discontinuité de service.



Diademys innove en permanence pour offrir sécurité et sureté des données de ses clients.



Diademys c’est :



Un acteur incontournable du cloud français, avec son offre cloud CIRRUS

plus de 500 clients, PME, ETI et Grands Comptes, issus d’univers variés (médias, industrie, banque et finance, santé, distribution, transport, etc.).

80% de ses revenus provenant du cloud d’ici 3 ans

CIRRUS, the cloud factory : un service global pour toutes les étapes d’un projet



Installée à Suresnes depuis 2014, Diademys, c’est une équipe de 130 collaborateurs impliqués et certifiés dont les mots d’ordre sont : expertise, agilité et proximité.





Mes compétences :

Management

Vente

Business development