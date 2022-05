Tawfik DKHIL

J'ai integré la STAFIM en juin 1995 en tant que animateur réseau PEUGEOT. Dans ce poste je suis attelé la tache de developper le reseau sur tout le territoire Tunisien (identification des zones à potentiels, création des representants dans ces zones, apporter le metier aux representants officiels, aider le reseau à developper leurs commerce,animation commerciale du reseau,..).



1999_2008 je suis à la tête de departement pièces de rechange gros et j'ai en charge la logistique, l'exploitation et le commerce .



Et à partir de aout 2008 je suis en charge du nouveau centre logitique et j'ai pour mission le management des activités logistiques, commerciales et financiaires .





Titulaire d'une maitrise en gestion.



Intérêts pour progreser et faire carrière.



Mes compétences :

Vente

Approvisionnement

Importation

Logistique

Automobile

Business Objects

Gestion de projet