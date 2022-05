Tawfik FEHRI

Armateur de pêche 54 ans, ruiné au premier sinistre (mars 2010) par l'incompétence et la mauvaise foi de son assureur la Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA" dont le directeur général est M. Mansour Nassri. Et ce, après 20 années d'affiliation sans aucun sinistre antérieur à cet accident(???). je mets mon savoir faire et mon expérience à la disposition de tous les assurés sinistrés pour faire valoir leurs droits contre les assurances spécialement dans le domaine des assurances corps navires de pêche(législation Française et Tunisiènne).



Mes compétences :

Produits de la mer

Commerce international

Pêche

Partenariats

Droit des assurances