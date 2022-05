• Qualité - Rapidité:



Bienvenue chez TAXI Argenteuil , pour vous rendre aux Aéroports, gares ...depuis votre domicile ou votre hôtel.Réservez en ligne votre transport dès maintenant ! Notre service de transfert agréable 7j/7 , TAXI Argenteuil garantit le confort de vos transferts , ponctualité, discrétion et parfaite connaissance des itinéraires. Pour les professionnels aussi bien les particuliers, vos demandes de transports qui vous sont spécifiques sont bienvenues chez nous.





• Position en temps réel:



Bénéficiez d'un service élégant et rapide grâce à notre site qui affiche notre position en temps réel.



• Confirmation réservation en ligne par SMS:



Notre système de réservation de taxi complètement en ligne vous permettra de réserver votre taxi simplement et rapidement. Vous recevez un SMS de confirmation à la validation de la réservation. N'hésitez pas à nous appelez au 0607614613 si vous rencontrez le moindre problème, et ce 7j/7.Un seul but nous anime, vous satisfaire.