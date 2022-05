Taxi CHATEAURENARD

Taxi Des Tours met à votre disposition un véhicule de prestige tout confort 24h/24h - 7j/7j (week-end et jours fériés).



Taxi Des Tours vous accompagne sur toutes distances, pour toutes occasions et, s'occupe également de vos démarches administratives lors de vos rendez-vous :



- Transport médical assis, scolaire, personnes à mobilité réduite...



- Transports privés : aéroports, gares, discothèques...



- Evènements : mariages, anniversaires, soirées exceptionnelles...



- Trajets internationnaux.



- Colis, paquets, enveloppes...



Si votre transport est pris en charge à 100 % par la sécurité sociale, vous n'avez aucune avance à faire.







" Vous n'avez plus qu'à vous installer et vous laisser conduire"