Taxi Vsl Toulouse TAXI VSL TOULOUSE

Taxi SVL Toulouse est un taxi sur Toulouse et sa région.

Il vous assure une prestation de qualité et vous garantit un transport confortable et ponctuel.

Tous nos véhicules sont climatisés pour vous assurer un meilleur service.

Nous desservons tous les hôpitaux et tous les cabinets médicaux.

Dans le cas ou vous pouvez être transporté en position assise, le Taxi VSL est le meilleur alternatif à l’ambulance.

Tous nos véhicules sont conventionnés par la CPAM.

Vous pouvez disposez d’une estimation du montant du trajet avant de réserver votre course.

L'application est disponible dans la page « Accueil ». L'estimation du montant à payer est un service gratuit.



Réservation immédiate



Nous sommes à votre disposition 24h/24 et 7j/7, pour répondre à tous vos besoins.

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0624844910. Nous serons ravis de vous conduire là ou vous désirez.

L'établissement Taxi Plaisance se situe dans la ville de Plaisance du Touch.



Confirmation de votre réservation par SMS

Vous recevez un SMS de confirmation dans moins d’une minute.

Taxi Plaisance est le nouveau service de réservation de taxi accessible via internet, web mobile et applications mobiles.



