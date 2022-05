Téléphone

: (00213)662219403

mail:

Taxsel.cacofi@gmail.com

Adresse:16 rue el mokrani le lido mohammadia Alger

Vous êtes un contribuable ? Le fisc vous attend au tournant….. quel que soit votre :

 Statut et votre forme juridique (entreprise individuel, société, groupe, groupement, ….)

 Activité (producteur, fabriquant, prestataire de service, entreprise de travaux, profession libérale, grossiste, importateur....)

 Domicile (en Algérie, ou à l’étranger)

 Régime fiscal (commun, privilégié, ANSEJ, ANDI, CNAC, autres avantages fiscaux…)

 Régime comptable (réel, simplifié, centralisée, informatisée…)

 Vos obligations déclaratives (mensuelles, trimestrielles, annuelles,… )

 Vos impôts et taxes (IRG, IBS, IRG/Retenue à la source, TVA, TAP, …)

 Vos opérations (création, cessation, cession, fusion, dissolution, distribution de dividendes, investissement, transfert de fonds à l’étranger….)

Soyez professionnels…….

TAXSEL CABINET CONSEIL FISCAL ET FORMATION Dédié exclusivement au conseil fiscal et juridique et formation, se positionne en alternative aux cabinets internationaux en matière de conseil fiscal. Une alternative d’autant plus pertinente que notre équipe se compose principalement de seniors partners pratiquants venant du terrain. Fondé et dirigé par un ancien inspecteur Divisionnaire des impôts, doté d’une expérience riche et variée en contrôle fiscal et contentieux de 1990 à 2014, Expert international en fiscalité et formation, inscrit au tableau de l’ordre des experts internationaux à Genève , PGS en Audit comptable et financier, Master en fiscalité appliquée, TAXSEL FAIT EN SORTE :

 de vous assurer le conseil et l’interlocuteur fiscal qu’il s’agisse

1. d’opérations internationales,

2. de restructuration,

3. d’acquisitions et de mise en place de joint venture,

4. de gouvernance rigoureuse pour gérer et contrôler les questions fiscales,

5. d’organisation de la fonction fiscale,

6. d’Audit fiscal pour Une sécurité juridique renforcée,

7. de la maitrise de vos risques fiscaux,

8. d’optimisation de vos impôts,

9. vous accompagner dans vos contrôles et contentieux fiscaux.

10. d’intervention dans le cadre des litiges fiscaux et en matière de prix de transfert.

Notre métier est :Vous aider à réussir votre stratégie, par la prise en charge totale de votre fiscalité

En matière de formation : nos formations visent La maitrise de toutes les pratiques « métier » et techniques « professionnelles » de la fiscalité, appréhender les nouveaux enjeux pratiques des fiscalistes, et identifier les moyens de contrôle des risques afin de les limiter au maximum. Elles sont adressées aux personnel administratif et techniques des entreprises, (Fiscalistes, comptables, financiers, ressources humaines, commercial…), commissaires aux comptes, experts comptables, propriétaires d’entreprises individuelles, bénéficiaires des avantages fiscaux « ANSEJ, ANDI, CNAC, LEASING, zones à promouvoir

Nos moyens : le cabinet est situé dans un endroit stratégique, facilement accessible, très bien aéré et ensoleillé, avec vue sur mer sans vis-à-vis, disposant de 3 salles de cours modernes, parterre en moquette, grandes fenêtres, 4 sanitaires « 2 pour hommes et 2 pour femmes », 02 douches, une cuisine, cafétéria, restaurant, grande terrasse « 60 m2 » donnant sur la mer pour récréation en gazon esthétique, moyens informatiques, DATA SHOW, bibliothèque. Nos formateurs sont choisis parmi les meilleurs en matière d’expérience, compétence, disponibilité et écoute. Pour l’hébergement, ça dépendra de vos capacités, du nombre de personnes et de la durée, pour cela nous vous proposons deux formules : 1.L’hébergement dans un hôtel. 2. Prise en charge par le cabinet.



Mes compétences :

Formation

Audit fiscal

Consultance

Expertise fiscale

Assainissement fiscal

Accompagnement des entreprises

Conseil

Audit

Transformers

Risk Management

Prescriptions