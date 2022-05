Tayb hajjami, âge 42ans ,formation superieur :management audit et contrôle ,carriere professionnelle en privé et public, trois fois directeur de centres de formation professionnels,aime la mobilité et la diversification de responsabilités,sens de la logique et ouvert aux expériences des autres et surtout qui ont pour devise la compétence et surtout la compétence et qui aime dieu avant tout..

Mes centres d'intérêt c'est de réussir une carriere de manager

performant ,de concrétiser un travail conceptuel au niveau de management développement Humaine par le moyen de quel je vais participer à l'évolution de notre mode organisationnel et sa performance culturelle reflétée par un partage d'intéligence qui passe par l'économique,le financier,le social...

Développement des compétences dans les domaines de management ,Marketing et la finance d'entreprise.