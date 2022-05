Tayeb ARAB

Etat civil



Nom : ARAB

Prénom : Tayeb

Date et lieu de naissance : 07/10/1989 à TIMIMOUN

Nationalité : Algérienne

Situations familiale : Célibataire

Adresse : OULAD SAID TIMIMOUN

Tél: 0663 57 21 44 /0559887139

E-mail : tmimountayeb@gmail.com





Diplômes obtenus

Juin 2014 : Diplôme de Licence informatique

2013-2014 : 3ème année Licence Préparation du Projet de Fin d’Etude pour l’obtention du diplôme Licence informatique.

Projet : Conception d’une application sur le langage de programmation Eclipse (Java) étude de cas de jeu sur l’androïde.

2012-2013 : 2ème année Licence, l’obtention de spécialité science de technologie d’information et communication.

2011-2012 : 1er année Licence tronc mathématique et informatique.

Expériences professionnelle

• Enseignent de module informatique général (BDD ; Réseaux ; système d’exploitation ; système embarque ; réseaux sans file) expérience de 6 mois.

Outils / Logiciels / Méthodes maitrisés

Delphi7 , Zigbee, Wifi, VLAN, WLAN, IP/TCP, VOIP, GSM, UMTS, EDGE, HSDPA, LTE, ATM, Cisco System, PABX, DSLAM, Fibre Optique. Langages de programmation et Technologies Internet : C, C++, C#, Pascal, Fortran, Matlab, HTML, CSS, PHP et Web services. Logiciels : ADS (développent et conception des circuits), Eagle et Proteus (conception des circuits et simulation), Word (traitement de texte), Excel (tableaux, représentation et calcul), PowerPoint (présentation). Systèmes d’exploitation : Windows (XP, Vista, 7), Linux (Ubuntu et Fedora) et Unix.

PRATIQUE DE LANGUES

 Anglais : moyenne.

 Français : moyenne.

 Arabe : très bonnes connaissances.

Autres



 Esprit de travail en groupe.

 Sens de contact.

 Sérieux et dynamique.

 Permis B, véhicule personnel.

 Lecture, sport, musique et voyages.





Mes compétences :

Réseau