Bonjour , voilà je viens de s'inscrire dans ce site afin de pouvoir chercher un tres bon emploi dans les activités des entreprises dont le but de se progresser et d'améliorer ma vie actuelle . J'ai des connaissances de langues étrangères , de l'informatique , et dans le domaine des mathématiques ...J'envisage d'entrer ces entreprises et travailler et donner tout ce que j'ai déja acquis !