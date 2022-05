Tayeb BELHADJ

Titulaire d’une Post-Graduation Spécialisée en Management Bancaire et d’un Diplôme Supérieur des Etudes Bancaires (DSEB) obtenus respectivement auprès de l’Institut Supérieur de Gestion et Planification en 2006 et de l’Ecole Supérieure de Banque (1ère promotion 1999). Je justifie d’une solide expérience bancaire.



Ayant tout d’abord exercé en tant que Chargé d’Etudes Crédit au sein d’une agence bancaire “ Banque de Développement Local BDL“. J’ai développé une solide expérience en analyse financière, lecture et retraitement des données comptables et financières, évaluation de projets d’investissement et appréciation des besoins de financement des entreprises que j’avais en portefeuille.



A l’issue de deux années d’expérience, c’est mon haut sens de l’efficacité et du résultat que je me suis vu, malgré mon jeune âge, promu pour prendre en charge le Service Engagements de la même agence et assurer l’intérim de l’agence à plusieurs reprises.



Supervisant une équipe de chargés d’études, j’avais pour mission de développer le fonds de commerce de l’agence et gérer un portefeuille de crédit diversifié composé de crédits aux particuliers, aux entreprises publiques et privées ainsi que d’autre crédits accordés dans le cadre de dispositifs gouvernementaux (ANSEJ, ANGEM, CNAC…).



Après l’obtention de la PGS, j’ai été appelé à occuper le poste de Collaborateur du Responsable du Contrôle Interne au niveau de la Direction Générale de la BDL, en charge de l’actualisation de la cartographie des risques et le contrôle à distance de l’ensemble des structures opérationnelles de la Banque (Agence, Structures Centrales) à travers le déroulement d’un certains Points Fondamentaux à Surveiller définis en fonction des risques encourus par la banque, et le balayage systématique de l’ensemble des mouvements des comptes.



Cette expérience m’a permis de travailler comme Auditeur Interne référent au sein de BNP PARIBAS EL DJAZAIR en charge de l’Organisation des travaux de l’équipe d’audit afin de s’assurer du bon déroulement de la mission de la phase préparation à la phase restitution et l’appréciation du fonctionnement de l’organisation en place et préconisation de recommandations.



Actuellement, je suis au niveau de la Direction de l’Organisation de la Banque Al Baraka en charge de la rédaction des procédures et la conduite de changement par l’acquisition d’une solution informatique intégrée et centralisée IMAL auprès de l’éditeur (Path solution), en procédant à l’analyse de l’existant et les écarts fonctionnels et techniques ainsi que le paramétrage, le testing et la formation des utilisateurs.



Dans ce cadre, j’ai eu l’opportunité d’évoluer dans un environnement international, ce qui m’a permis de capitaliser une expérience solide confirmant mes capacités d’analyse et de synthèse face aux différentes situations