Tayeb DJEBRIT

Je suis en retraite 2010 la derniere poste occupé superviseur de quart en exploitation avec l association BP STATOIL SONATRACH à IN SALAH gas

1984 au 2003 operateur plyvalent à la raffinerie de hassi messaoud

2003 au 2007 Technicien tableau in salah gas

2007 au 2010 superviseur de quart en exploitation ( retraite anticipé )

2013 au 2015 avec ABB Technicien tableau HBK ( recuperation gas torché et réinstrumentation )





Mes compétences :

Leadership

gere les permits de travaille

analyse les procedures du arret et demarrage

gere le planing du personnele

suivre les travaux sur permits

coordonne entre exploitation et maintenace

Gestion de la production