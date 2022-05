Dans 16 ans j'ai accumulé une expérience riche en management des équipes, Dispersés parmi les secteurs automobiles et énergies.

( Câblage automobile -Valeo et Leoni , construction automobile -Renault Tanger Exploitation et Fabrication des fils et câbles électriques industriels et câbles à fibre optique câble automobile et câble aéronautique -Nexans Maroc-)



Mes compétences :

Ressources humaines