Tayeb NAIDJI

CONTRACT MANAGER / Gestionnaire de Contrats ayant occupé les postes de Directeur de Filiale, de Directeur Technique et de Directeur des projets contractuels, au sein de grands groupes de la Construction (FAYAT, VINCI, SPIE BATIGNOLLES, KELLER) en France et à l'international, pour des projets jusqu'à 350 M€. De formation initiale Ingénieur en génie civil, je bénéficie également de compétences éprouvées dans le droit de la construction (marchés publics et privés, contrats FIDIC). Enfin, je suis passionné par les sciences humaines (psychologie, philosophie, méditation) et par le jeu d'échecs que je pratique en compétition depuis plusieurs années.



www.echecs-et-psychologie.fr



Contract Manager, I have occupied the positions of Director of Subsidiary, Technical Manager and Contract Manager, within Groups of building industry in France and overseas (FAYAT, VINCI, SPIE BATIGNOLLES, KELLER), for projects up to 350 M€. I am Civil engineer, and I also profit from competences in the field of construction law (public and private contracts, FIDIC). Lastly, I am passioned by the social sciences (psychology, philosophy, meditation) and by chess that I am practising in competition for several years.



Mes compétences :

International project management

Direction générale

Direction technique

Direction commerciale France et Export

Technique

Développement

International

Négociation

Génie Civil

Manager

Réseau

Conseil

Export

Etudes de prix et gestion des travaux

Gestion contractuelle et juridique BTP

Animation de formations

Pilotage d'activité

Gestion du risque

Gestion de projet

Reporting

Animation de réunions

Analyse stratégique

Vente