Tayeb SEHAD

Adenova.fr : Nous accompagnons les entreprises dans le conseil, la conception et la réalisation d'applications métiers en ligne (workflow, gestion de contenu...).



Nous intervenons dans les domaines suivants :

- Le conseil dans la conception de vos applications online

- Le développement d’applications online (gestion de contenu, sites Internet, worklow…)

- Le développement d’applications mobiles (Windows Mobile 7, iPhone, Android)



http://www.adenova.fr



Fondateur de la société Otoo, nous développons pour nos client des solutions sur mesure ainsi que des solutions métiers packagées.



http://www.otoo.fr



Parce que nous avons la double compétence, Informatique et Architecture, nous avons développé une solution Internet pour les architectes.



L'architecte Web Solution by Otoo, permet aux architectes indépendants et aux agences d'architecture, d'avoir un site Internet élégant, ergonomique et très facile à maintenir. Le site est basé sur les images du projet et peut être affiché en plein écran.



Si vous souhaitez avoir une démonstration, n'hésitez pas à nous contacter, et / ou visiter notre site Internet :



http://www.architectes-web-solution.com/



Mes compétences :

Conseil

Création

E-business

Ebusiness

Marketing

Microsoft Technologies

Réalisation

Stratégie