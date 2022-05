Tayeb TALBI

- Consulting et conseil webmarketing :

• Recommandations eMarketing

• Gestion campagnes eMarketing

• Mécaniques de jeux Online

• Advergames

• SEO / SEM (GAP en cours)

• Audit, Banchmark

• Veille concurrentielle et techno

• Community management

• E-réputation des marques

• E-commerce

• Social Média



- Gestion de projet :

• Garantie des délais et budgets

• Cadrage projet

• Cahiers des charges

• Relation clients et prestataires

• Analyses fonctionnelles et ergo

• Pilotage de prestataires externes

• Suivi de projet web

• Reporting



Garantie des délais et des budgets, cadrage et réflexion en amont, pilotage projet, Webmarketing et SEO, Performance et suivi de conversion, gestion de campagne, reporting, formation et digitalisation des équipes, relation clients et prestataires, gestion transversale de projets (Lyon, Paris, Strasbourg)





Mes compétences :

Flash

Zend framework

PHP

WebDesign

Drupal

Symfony

CMS

E-commerce

Offshore

Jquery

Directeur artistique

Wordpress

Xhtml

Zend studio

Offshoring