Tayeb ZIOUANI

- Maîtrise des différentes techniques de vente (plus de 15 ans d’expériences en vente) et de la gestion

- Aisance dans les relations publiques (facilité à développer et entretenir des liens de longue durée avec les différents interlocuteurs)

- Sens de l’organisation, de communication et de responsabilité

- Sociable, travaille et aussi bien en équipe que manière individuelle

- Sérieux, rigoureux, dynamique et une grande facilité d adaptations.



Mes compétences :

PONCTUEL

Travail en équipe

Comptabilité

MS Office

Logiciels de gestion, Tidjara et Gestion des assur

Connaissances en techniques de ventes

Connaissances en comptabilité