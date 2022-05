Tayfun TERMAN

L'INVENTION QUI VA REVOLUTIONNER LE MONDE DE L'INDUSTRIE D'ENERGIE TECHNOLOGIQUE.



Bonjour

Veuillez contribuer et prendre très au sérieux ce projet ci-dessous qui concerne

l'avenir de l'humanité,merci.



Une première mondiale a eu lieu.Produisant un mouvement sur le point mort,on obtient un nouveau type d’énergie propre à 100/100.C’est une technique autre et différente connue jusqu’ici et qui remplacera les autres énergies comme le solaire,le vent,les carburants,le nucléaire,les barrages.Cette technique qui est transportable dont le coût est le moindre pourra être acheté et utilisée après l'industrialisation en série de cette machine par tout le monde.Cette invention qui va révolutionner le monde de l'industrie d'énergie technologique est le fruit du résultat de recherche et de développement depuis 1980 à 2013.

Cherchons pour cela des acheteurs,des entrepreneurs,des associés,des financiers,des garants,des subventionnaires,des investisseurs etc... Déterminées par des conditions convenues,un prototype fini,des informations,des documents et des témoignages seront présentés.

Je remercie d’avance tous ceux qui porteront de l’attention sur ce projet qui concerne l’avenir de l’humanité.

Pour plus d'informations voici mes coordonnées pour me joindre;

Mr Terman Tayfun(porte-parole du groupe)

Tel: 0663892434

Adresse e-mail: t.tayfun@hotmail.fr

13,rue des pivoines,08000 Charleville-Mézières,France