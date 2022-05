Tayibi MOHAMMED

Doté d’une formation polyvalente en Génie Industriel et d’environ 17 années d’expériences dans différentes usines industrielles, j’ai de très bonnes connaissances en gestion de la industrielle. Ma force réside dans. l’optimisation des ressources, et l’amélioration continue de la production. Je me distingue par mon esprit d’équipe et de collaboration et par ma capacité de synthèse et d’analyse qui font de moi une ressource efficace



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la maintenance et GMAO

Gestion de production

RISQUES INDUSTRIELLES

AUTOMATION ET INSTRUMENTATION

PROCESS

Metrologie

Certification ISO 9001 ET FSSC22000

Lean management et six sigma